Les illustrations douces et minimalistes de Mélanie Boulay en vente sur Etsy

Elle excelle pour chanter des chansons et pour écrire des mélodies et voici que Mélanie, la brunette des sœurs Boulay, vend ses œuvres d'art en ligne.

• À lire aussi: 30 artisans québécois à découvrir pour une déco 100% locale

On pouvait admirer les jolies créations de la chanteuse depuis un moment déjà sur sa page Instagram. Elle a commencé plus discrètement en publiant quelques dessins ici et là, mais la jeune femme a depuis gagné en assurance, si bien qu'elle publie des œuvres de façon régulière depuis quelques semaines. Son style est également plus assumé.





Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un projet personnel qu'elle partageait avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, mais Mélanie Boulay a annoncé la mise en vente d'impressions de ses illustrations sur la plate-forme de vente en ligne Etsy jeudi.



À l'image de sa musique, ses dessins sont doux, minimalistes et ils évoquent l'enfance. Elle utilise beaucoup les couleurs et la déconstruction des formes pour créer de belles compositions.



Voici quelques-unes de ses œuvres.

De plus, les prix des impressions des dessins sont plus qu'abordables! Chaque illustration est également signée et datée par l'artiste.



Pour ceux qui voudraient s'en procurer, c'est par ici.



Ne manquez pas nos dernières vidéos!



s

s

s