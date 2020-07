La ville de Québec nommée meilleure destination au Canada cette année

Québec continue de dominer le palmarès des meilleures villes à visiter au Canada du magazine Travel + Leisure.

Pour une cinquième année consécutive, Québec remporte la palme comme destination privilégiée au pays. En fait, la capitale trône au sommet de la liste depuis l'apparition de cette catégorie en 2016.

Si elle obtient une note presque parfaite, c'est entre autres parce qu'elle est aussi belle à visiter en été qu'en hiver. Québec est aussi, au Canada, la ville qui se rapproche le plus des villes européennes par son charme romantique.



Tout juste derrière la capitale nationale, on retrouve les villes de Vancouver, de Montréal, de Victoria et de Banff, qui offrent elles aussi un attrait historique et culturel aux visiteurs. La beauté de l'endroit n'est évidemment pas à négliger.

Chaque année, le populaire magazine sonde les voyageurs pour connaître leurs préférences. Cette année a été particulière, puisque les analyses de données ont été réalisées avant le 2 mars, soit juste avant la pandémie.



