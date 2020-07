Une immense maison d’Hochelaga des plus uniques à vendre pour 1 095 000$

Ce «château» d’Hochelaga a quelque chose de très unique et ça «adonne» qu’il est à vendre pour la modique somme de 1 095 000$.

La propriété date de 1917 et a été habitée par un marchand de glace au début du siècle dernier. Ont suivi, comme propriétaires, un député d'Hochelaga-Maisonneuve nommé plus tard sénateur, puis une congrégation religieuse.

Remax

Les propriétaires actuels ont su conserver à la maison son cachet d'origine, tout en y apportant des modifications, et c'est exactement ce qui la rend unique en son genre.

Remax

Elle est aussi immense car elle comporte six chambres, un bureau, deux salles de bain, deux salles d'eau, un sous-sol complètement aménagé avec beaucoup de rangement et une salle de lavage, une terrasse sur le toit, une cour arrière qui donne sur un stationnement d'église, un garage, un vaste stationnement et bien plus!

Remax

Pour voir à quoi ressemble cette maison unique, visionnez la vidéo ci-dessus!

Tous les détails sur cette propriété, ici.

