Mots Dessins: des cartes de souhaits à envoyer à vos proches qui «en arrachent»

L’année 2020 n’est pas facile pour personne. Avec la pandémie et les mouvements sociaux qui brassent des affaires, tout le monde se sent un peu tout croche et aurait la folle envie d’aller refaire sa vie dans un chalet au bord de l’eau.





Afin de mettre un peu de doux dans votre vie, l’artiste Catherine Laporte et l’autrice Véronique Grenier ont lancé le projet Mots Dessins. Cette collection de jolies cartes de souhaits est idéale à envoyer à vos proches qui ont besoin d’un peu de réconfort.

Les trois cartes créées par Mots Dessins sont disponibles dans quelques boutiques dont Bref MTL, la Librairie Verdun, les boutiques 721 à Québec et la boutique Joséphine à Sherbrooke.

Pour le moment, les cartes de souhaits ne sont pas encore disponibles en ligne, mais ça ne devrait pas tarder. Du moins on l’espère.

Voilà de quoi mettre un peu de doux dans la vie des gens que vous aimez.

Suivez Mots Dessins ici.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s

s