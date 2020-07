Cette nouvelle pizza inspirée de Detroit deviendra votre nouvelle passion

La pizzéria Brigade a décidé d’offrir un tout nouveau plat à ses clients cet été: la pizza de style Detroit.

Dans la ville de Detroit, les pizzas sont servies avec une croûte carrée molle et aérée, et un extérieur croquant avec du fromage caramélisé. Ce type de pizza aurait été inventée en 1946 par un certain Gus Guerra, le jour où il a fait cuire une recette de pizza sicilienne dans une casserole. Le résultat qu'il a obtenu est devenu ce que nous appelons aujourd'hui la pizza de style Detroit.

À Montréal, ce type de pizza est désormais offert chez Brigade Pizza. Le restaurant qui possède une succursale sur la rue Stanley a ajouté ce type de pizza à son menu tout récemment.

Il est aussi possible de commander les pizzas de l’établissement en style Detroit. Chaque pizza peut nourrir deux personnes!

Brigade Pizza a également une succursale à Sherbrooke!

Brigade Pizza

1428, rue Stanley, Montréal

1824, rue King Ouest, Sherbrooke

