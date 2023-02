14 restaurants québécois parmi les 100 restos les plus romantiques au Canada

Ne sommes-nous pas toujours à la recherche d’un restaurant extra romantique pour sortir chéri(e) en date?

Le site de réservation en ligne Open Table a récemment publié une liste des 100 restaurants les plus romantiques au Canada et c’est sans surprise qu’un bon nombre d'entre eux se retrouvent au Québec.

Ces restaurants passent donc le test du décor, de la musique, de l’ambiance, de la nourriture, du service.

Dans un sondage mené sur les habitudes de sorties des couples, on apprend que 63% des Québécois et Québécoises aiment célébrer la Saint-Valentin et n’ont pas peur de se gâter. Ils sont même prêts à dépenser plus de 41$ par personne pour vivre une belle soirée.

Les 100 restaurants les plus romantiques au Canada incluent 46 restaurants en Ontario, 20 en Colombie-Britannique, 16 en Alberta, 14 au Québec et 4 dans le Canada Atlantique.

Voici donc les 14 établissements romantiques pour une prochaine sortie en amoureux ou en amoureuses!

Spécialité: Fruits de mer et viandes

2305, boulevard des Sources, Méga-centre Pointe-Claire

Spécialité: Cuisine italienne

481 Rue Principale O, Magog

Spécialité: Cuisine britannique modernisée

Dans le Mount Stephen, 1440,rue Drummond, Montréal

Spécialité: Cuisine française classique

447, rue Saint-François-Xavier, Montréal

Spécialité: Cuisine française

1030, avenue Laurier Ouest, Outremont

Spécialité: Cuisine syrienne

1201, avenue Van Horne, Outremont

Spécialité: Cuisine italienne modernisée

1950, rue Claude-Gagné #302, Laval

3360, avenue Des Grandes Tourelles, Boisbriand

Spécialité: Steakhouse et fruits de mer

298, place d'Youville, Montréal

Spécialité: Cuisine portugaise

438, rue McGill, Montréal

Spécialité: La cuisine locale et de saison selon l’inspiration du chef

4095, rue Molson, Montréal

Spécialité: Tartares, terrines et hors-d’œuvre

3619, rue Saint-Denis, Montréal

Spécialité: Cuisine française soignée

1228, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Spécialité: Cuisine française

1, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Spécialité: Cuisine de saison

900, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

