5 épiceries asiatiques complètement dépaysantes à découvrir à Montréal

Même en plein hiver, il est tout à fait possible d'être totalement dépaysé ! Et ça commence avec une excursion exotique dans les divers supermarchés asiatiques.

• À lire aussi: 8 incroyables épiceries italiennes à découvrir à Montréal

Ces marchés sont remplis d'aliments, de saveurs et de produits des pays orientaux qui vont vous inspirer à cuisiner votre propre soupe Pho ou à concocter de délicieux sushis.

Voici donc cinq marchés asiatiques de la métropole à découvrir:

Si un maître-sushis se cache en vous, rendez-vous à l’épicerie japonaise Miyamoto. Cette véritable institution du quartier Westmount a ouvert ses portes il y a déjà plus de 40 ans. On s’y procure d’excellents poissons et fruits de mer frais et congelés comme le thon, le crabe, le vivaneau rouge et plus encore. De plus, des produits typiquement japonais importés garnissent les tablettes : wasabi, gingembre, sauces, algues, champignons...

382 Avenue Victoria, Westmount

Pour se procurer des ingrédients typiques de la gastronomie asiatique tels que les légumes et fruits comme le bok choy et le fruit du dragon, une visite au Marché Newon s’impose! Les prix abordables et leurs spéciaux hebdomadaires sur les viandes, les poissons et le riz sont des plus alléchants! Oh et, que dire de leur variété de dumplings! Dé-li-cieux!

1616 rue Sainte-Catherine Ouest ou 4906 rue Jean-Talon Ouest, Montréal

Le Marché Oriental Saint-Denis propose les essentiels pour les plats vietnamiens, chinois et thaïlandais. Pour une bonne soupe Pho, mettez la main sur les nouilles de riz, du tofu, une base de soupe Pho...et plus encore! Les amateurs de gastronomie asiatique peuvent aussi s’arrêter à leur comptoir de prêt-à-manger. Tout y est délicieux!

7101 rue Saint-Denis, Montréal

Pour ceux et celles qui ont visionné la série Squid Game, vous vous souvenez de l’épreuve du bonbon éponge en forme de triangle, de parapluie ou d’étoile? À l’épicerie coréenne Marché Jang Teu, il est possible de goûter à ces friandises populaires appelées Dalgona. En outre, on y retrouve diverses spécialités de la cuisine coréenne comme le kimchi, les rosettes de viandes pour le barbecue coréen, les sauces soja ou encore l’huile de sésame.

6785 St-Jacques Ouest, 2109 Sainte-Catherine Ouest et 2116 boulevard Décarie, Montréal

Pour des rayons infinis de produits de cuisine orientale, l’épicerie à grande surface Kim Phat est l’une des adresses les plus connues du grand Montréal. On aime se procurer des pains chauds à la boulangerie, du porc grillé au comptoir barbecue de style cantonnais ou encore un loup de mer frais au comptoir de poissons vivants.

Plusieurs adresses à Montréal et Brossard

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s