Où manger les meilleurs œufs bénédictines à Montréal: 7 adresses à découvrir

Bruncher est sans aucun doute l’une des activités les plus satisfaisantes pour commencer un week-end bien rempli.

Mais qui dit brunch, dit certainement œufs bénédictines!

Voici les 7 meilleurs restaurants où manger des œufs bénédictines à Montréal.

Pas de doute, le Passé composé est certainement l’une des meilleures adresses quand vient l’heure de manger une copieuse assiette déjeuner. Les assiettes sont charnues et savoureuses. On vous proposera des oeufs bénédictines servis sur un pain brioché qui vous fera saliver. L'établissement possède également une jolie terrasse au soleil. Il n’y a pas meilleur endroit pour bien commencer la journée!

1310 boul. Maisonneuve Est

Petit bijou situé sur la rue Masson près de Papineau, le restaurant L’Entre-Pots est une adresse chaleureuse où les habitants du quartier sont nombreux à s’y donner rendez-vous les dimanches matins. En plus des fabuleuses assiettes d’œufs bénédictines, vous pourrez y commander une fabuleuse assiette de toast à l'avocat ou encore de délicieux smoothies. Notez que leur pain aux patates est fait maison et absolument divin!

1995 rue Masson

Si vous voulez goûter à la cuisine du Fabergé, il faudra vous armer de patience, car les amateurs de brunch sont nombreux à s’y rendre durant les week-ends. Et avec raison! Les plats d’œufs bénédictines se démarquent des autres restaurants par leur sauce parfaitement équilibrée et le fromage Saint-Paulin qui fait ressortir les saveurs. Un pur délice!

25 rue Fairmount Ouest

Charmante petite adresse dans le quartier Beaubien, le restaurant Vieux Vélo attire par son service toujours sympathique et ses copieuses assiettes. Vous aurez la possibilité de choisir entre un béné classique ou encore avec une sauce au légumes pesto fabuleuse. Vous serez surpris et conquis par cette assiette un brin différente!

59 rue Beaubien Est

Le look vintage du restaurant Bagel etc. a de quoi charmer tous les nostalgiques. Confortablement installé dans leur banquette, vous pourrez savourer un plat d’œuf bénédictine classique et commander un bon café filtre. L'établissement charmant a de quoi conquir par son menu simple et efficace.

4320 boul. Saint-Laurent

Avec leur sauce hollandaise maison et leurs œufs à cuisson parfaite, les plats de bénédictines servis par le Foiegwa sont à «se pitcher» par terre. En plus, le décor est superbe! Vous pourrez y prendre quelques photos mémorables et faire le plein de «J’aime» sur votre compte Instagram.

3001 rue Notre-Dame Ouest

Situé sur la rue de la Roche au coin de l’avenue Mont-Royal, le restaurant déjeuner Au Pain Perdu est bondé les week-ends. Les habitués sont nombreux à s’y donner rendez-vous depuis des années. Le menu du jour est toujours composé de fruits et de légumes frais provenant directement du marché Jean-Talon. Tout y est savoureux!

4489 rue de la Roche

