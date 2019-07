Cette maison du Plateau signée la SHED mélange l’intérieur et l’extérieur et vous n'en reviendrez juste pas

La firme d’architecture la SHED a définitivement le don d’en mettre plein la vue avec ses projets grandioses.

Le dernier qui est tout simplement à couper le souffle est le projet d’agrandissement d’une maison du Plateau-Mont-Royal.

Maxime Brouillet

Maxime Brouillet

Tout est magnifique dans cette maison entièrement rénovée, mais ce qui impressionne le plus est sans aucun doute l’atrium. Ce dernier a été conçu dans le but de brouiller les repères entre l’intérieur et l’extérieur de la maison. L’atrium est définitivement digne d’un musée!

Maxime Brouillet

Maxime Brouillet

Maxime Brouillet

Également, il est impossible de rester indifférent en découvrant le dernier étage vitré qui accueille la chambre des maitres et sa salle de bain attenante. Et que dire de l’aire ouverte au rez-de-chaussée avec son accès à la magnifique cour arrière! On aurait envie d’y passer notre journée à admirer l’espace!

Maxime Brouillet

Maxime Brouillet

Maxime Brouillet

Maxime Brouillet

Maxime Brouillet

Le coût total de ces rénovations majeures n’a pas encore été dévoilé par la SHED. La firme affiche habituellement leurs différents projets sur son site web et y ajoute quelques informations comme le coût total. Si ça vous intéresse, on vous invite à vérifier de temps à autre sur le site web de l’entreprise.

Maxime Brouillet

Maxime Brouillet

Maxime Brouillet

*Les magnifiques photos de la maison ont été prises par Maxime Brouillet.

Pour visiter l'appartement de vos influenceurs favoris, ne manquez pas notre série de capsules «Dans l'appart de...»!