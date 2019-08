8 endroits secrets (ou presque) où étudier qui ne sont pas la bibliothèque de l'université

En collaboration avec

C’est difficile à croire, mais la rentrée est déjà à nos portes. Pour réussir la session sans soucis, on aura besoin de cahiers, de crayons, de surligneurs, d’un laptop et d’un forfait internet et mobile qui ne ruinera pas notre budget étudiant.

Ceci dit, entre un brunch, un cours et une séance de streaming de votre série préf, il faut quand même trouver du temps pour étudier.

Ceci dit, entre un brunch, un cours et une séance de streaming de votre série préf, il faut quand même trouver du temps pour étudier.

Et parce qu’on cherche tous des endroits qui rendront les interminables lectures plus agréables, voici quelques endroits où étudier cet automne.

1. BAnQ Vieux-Montréal – Centre d’archives

Cette véritable vedette d’Instagram est en fait l’ancien quartier général de l’École des hautes études commerciales (HEC). Inauguré en 1910, le bâtiment de style beaux-arts abrite aujourd’hui les archives de la BAnQ. Ses escaliers en fer forgé et ses grandes tables en bois en font l’endroit idéal pour se plonger dans ses lectures pendant des heures!

535 avenue Viger Est

2. Club Social PS

Situé dans la cour arrière du restaurant Elena, le Club Social PS est un minuscule endroit intime et chaleureux. On commande un café, une pizza ou une pâtisserie italienne au comptoir avant de s’attabler au soleil.

5090 rue Notre-Dame Ouest

3. Aire Commune

L'été, l'espace événementiel extérieur Aire Commune est l'hôte de plusieurs merveilleux 5 à 7. Avec ses grandes tables, le lieu très populaire du Mile-End est un endroit tout indiqué pour travailler.

5705 avenue de Gaspé

4. Le Cagibi

Après une dizaine d’années à servir les gens affamés du Mile-End, Le Cagibi Coop s’est vu forcé de déménager quelques rues plus haut, dans le Mile-Ex. Le café-resto-salle de spectacles propose un menu totalement végé dans une ambiance sympathique et colorée.

6596 boulevard Saint-Laurent

5. Westmount Public Library

Cette bibliothèque de quartier a ouvert ses portes en 1897. Voisine immédiate de la désormais célèbre serre de Westmount, elle offre un oasis de silence et de tranquillité avec vue sur les plantes.

4574 rue Sherbrooke Ouest

6. Concordia Greenhouse

Été comme hiver, la serre de Concordia fait pousser divers végétaux et plantes biologiques. L’espace offre des cours et des ateliers d’horticulture et promeut une approche durable. Quelques tables sont installées au milieu de la verdure : arrivez tôt pour avoir les meilleures places!

1455 boulevard de Maisonneuve Ouest, 13e étage

7. Terrasse St-Ambroise

On pense à la Terrasse St-Ambroise pour une bière, mais pourquoi ne pas y aller pour étudier? La vue sur les silos est imprenable et l’espace gazonné d’à côté est l’endroit idéal pour une pause après une longue séance de lecture.

5080 rue Saint-Ambroise

8. Café Résonance

Situé sur l’avenue du Parc, ce café offre de délicieux brunchs et déjeuners végétariens et vegans à prix très doux. Et tous les soirs dès 21h, l’établissement accueille des musiciens jazz pour un live!

5175A Avenue du Parc



