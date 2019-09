Découvrez la nouvelle maison «Pinterest» de Rosalie Vaillancourt

Un grand vent de changement s’installe dans la vie de Rosalie Vaillancourt, car cet été, l’humoriste a entrepris de grandes rénovations dans son tout nouveau condo.



La jeune femme a voulu mettre l’endroit à son goût, à grands coups de pinceaux et de nouveaux items de décoration, rendant le tout très «Pinterest».



Heureusement pour nous, dans les dernières semaines, elle a documenté le tout à travers des stories sur son compte Instagram, et on a suivi le tout avec un grand intérêt.



Aujourd’hui, la jeune femme nous a fait faire un petit tour de son nid, alors que certaines pièces sont presque terminées.





Évidemment, la pièce qui a le plus capté notre attention est sans aucun doute la cuisine, avec les armoires blanches et vertes, les poignées «rose gold», ainsi que le mur rose avec de la céramique.





Avec autant de couleur, la décoration demeure somme toute minimaliste: deux tablettes juxtaposées au mur ainsi qu’une lampe et un pot de fleurs sur la table ronde.





L’endroit sera sans doute baigné de lumière grâce à la porte avec fenêtre et la fenêtre adjacente, qui laissent entrer les rayons de soleil.





Rosalie nous a également amenés dans son bureau, où il sera sans doute très agréable de s’installer sur la table longue pour écrire ses numéros.





Le salon est encore une fois très minimaliste, avec des coussins colorés sur le sofa qui donnent un petit punch. On aime particulièrement l’œuvre au mur, un cadeau de son amie, l’artiste et comédienne Daphnée Côté-Hallé de Les Microcosmes.



Celle qui est présentement en rodage de son premier spectacle, Enfant roi, a dévoilé son endroit préf dans sa nouvelle demeure, ce qui semble être son garde-robe dans sa chambre.





Dans les dernières semaines, Rosalie avait montré à ses abonnés qu’elle n’avait pas eu peur de mettre la main à la pâte. Elle s’est attaquée à deux projets en peinturant un petit meuble et un miroir, tous deux en jaune vif.

Pour d'autres inspirations déco, ne manquez pas nos capsules «Dans l'appart de...»!