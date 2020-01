Cette patinoire ultraromantique sur le toit d’un immeuble est l'endroit parfait où amener votre date

New York est certainement une ville très romantique! En plus de pouvoir y trouver de fabuleux bars à vin, des sorties culturelles à la tonne et un décor urbain qui fait rêver... New York possède désormais son propre anneau de glace sur le toit d’un immeuble.

Le Vale Rink est situé à Brooklyn, sur le toit du prestigieux hôtel The William Vale. Les patineurs peuvent donc profiter de la glace pour pratiquer leurs plus belles «stepettes», mais aussi admirer le paysage à couper le souffle de New York en hiver.





La glace est ouverte du mercredi au dimanche et le prix d’entrée est de 20 $US, ce qui inclut la location des patins.





Tous les détails du Vale Rink ici.

