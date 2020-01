7 raisons pour lesquelles vous devez aller à Igloofest au moins une fois dans votre vie

Les Montréalais n’ont peur de rien, surtout pas du froid! La preuve? Un des festivals les plus populaires de Montréal se passe en plein mois de janvier et en manteau d’hiver!

Igloofest est un événement incontournable depuis 2007 à Montréal!

Parce que danser en manteau d’hiver est certainement une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie, voici 7 raisons pour lesquelles vous devriez aller à Igloofest cette année!

1. C’est l’événement hivernal par excellence à Montréal

Pas de doute, le festival Igloofest est de loin l’événement à ajouter à son agenda tous les hivers. Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez boire de la bière en habit de neige et c’est une expérience incomparable.

2. Le line up est toujours très fou

Pour les amoureux de la musique électro, Igloofest est aussi une belle occasion de découvrir de nouveaux DJs locaux ou internationaux. Tous les ans, c’est une belle brochette d’artistes qui acceptent de participer à ce festival unique en son genre.

3. Il ne fait pas froid (promis, juré!)

Malgré ce que vous pourriez croire, les festivaliers de Igloofest n’ont jamais froid! Une fois parmi la foule, la chaleur se fait rapidement ressentir et il n’est pas rare de voir quelques personnes retirer leur tuque et leurs mitaines tellement il fait chaud!

4. Ça se passe dans un des plus beaux coins de la ville

Le Vieux-Port de Montréal est sans aucun doute l’un des plus beaux coins de la ville. Perçu comme un quartier très touristique, le Vieux-Port est souvent boudé par les Montréalais de souche... Igloofest est donc une bonne excuse pour aller y faire un tour et profiter de son magnifique décor.

5. Il n’y a pas une sortie plus cool à faire avec votre gang l’hiver

Participer à Igloofest est encore plus agréable quand on est avec sa gang. C’est une excuse pour inviter tout le monde à venir danser et à faire le party!

6. Vous pourrez ENFIN porter fièrement le vieux manteau de votre tante Gisèle

Pas besoin de porter votre beau Kanuk! Igloofest est reconnu pour ses festivaliers aux manteaux colorés et rétro! Un concours de déguisement a lieu tous les ans pour trouver le plus beau «swag»!

7. C’est l’occasion parfaite de faire la paix avec l’hiver

Une des meilleures façons de faire la paix avec l’hiver est sans aucun doute d’en profiter pleinement et de ne pas craindre ses températures polaires. Igloofest est un excellent moyen de profiter de la saison froide et d’en oublier tous les points négatifs!

Igloofest

16 janvier au 8 février