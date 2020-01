Découvrez l’incroyable bar rouge où Fannie de «Fugueuse la suite» se fait arrêter

Si vous êtes un fan de la série Fugueuse la suite, diffusée sur les ondes de TVA tous les lundis soir à 21h, vous voudrez probablement sortir dans le même bar que les personnages de Fannie et Natasha dans l’épisode 4.

• À lire aussi: Voici dans quel bar Fanny et Daisie de Fugueuse font la fête dans l’épisode 3

• À lire aussi: C'est dans ce resto de Montréal qu'une scène de la série «Fugueuse» a été tournée

C’est dans le cabaret Vol de nuit, situé sur la rue Prince-Arthur Est à Montréal, que quelques scènes de l’émission ont été tournées.

Capture d'écran

Dans l’épisode 4 de Fugueuse la suite, Natasha rencontre Michelle pour lui parler de Fannie, confortablement assise au bar du cabaret.

Capture d'écran

Plus tard, Fannie se rend dans le même bar pour rencontrer Michelle, mais elle se fait arrêter par des policiers qui souhaitent la protéger de Damien Stone.

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

• À lire aussi: [VIDÉO] Ludivine Reding dévoile ses adresses préférées à Montréal

Avec son décor complètement rouge et son ambiance feutrée, le Vol de nuit est l’endroit tout indiqué pour siroter un cocktail en tête-à-tête.

Le rappeur Loud et la chanteuse Charlotte Cardin y ont également tourné leur vidéoclip pour la chanson Sometimes, all the time.

Toutes les infos sur le Vol de nuit ici!

• À lire aussi: Damien de «Fugueuse» nous dévoile ses meilleures adresses à Montréal

• À lire aussi: [VIDÉO] Iannicko N’Doua, le «pas fin» dans Fugueuse, nous dévoile ses adresses préférées à Montréal

Ne manquez pas nos dernières capsules!