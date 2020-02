Toute une frousse pour le bar à vin Le Vin Papillon la nuit dernière

C’est une nuit plutôt mouvementée qu’a vécue la gang du Vin Papillon, le petit frère de Joe Beef et de Liverpool House.

En fin de soirée lundi, un petit feu s’est déclaré dans l'un des fours, en raison d’un thermostat défectueux. L’équipe explique sur ses réseaux sociaux que la boucane a rapidement envahi le restaurant de la Petite-Bourgogne.

Heureusement, le bar à vin est fermé le lundi, donc aucun client n’était présent. Les pompiers sont rapidement intervenus afin de limiter les dégâts.

Il y a eu plus de peur que de mal, mais le restaurant devra tout de même fermer ses portes durant les trois prochains jours pour se remettre sur pieds après l’incident. La porte et une fenêtre devront être remplacées, le local devra être aéré et nettoyé, et un peu de peinture devra être appliquée.

C’est donc toute une frousse qu’a vécue l’équipe du Vin Papillon! Elle sera techniquement de retour ce vendredi pour vous servir de bons vins biologiques et de délicieuses assiettes à partager!

Le Vin Papillon

2519, rue Notre-Dame Ouest

