Les propriétaires du Arthur’s Nosh Bar ouvriront un nouveau resto dans Saint-Henri

Arrêtez tout! Un tout nouveau restaurant verra le jour dans le quartier Saint-Henri à Montréal et ce sont les propriétaires du Arthur’s Nosh Bar qui sont derrière le projet très attendu.



Selon ce que rapporte Eater Montréal, le Evalina devrait ouvrir ses portes au printemps et proposera un menu à mi-chemin entre la cuisine latine américaine et celle du Moyen-Orient.



Tacos, burritos, ceviches, pieuvres, crevettes et plus encore risquent de se retrouver sur le menu du nouvel établissement. On promet également une belle sélection de vins nature, biologiques et biodynamiques en plus d’une carte de Mezcal et de mocktails à faire rêver.



Ce tout nouveau projet des propriétaires du Arthur’s Nosh Bar est très attendu. Il faut savoir que le Arthur’s Nosh Bar est très apprécié par les Montréalais, beaucoup sont donc curieux de découvrir ce que sera le Evalina.

À suivre.



Evalina

3981 boul. Notre-Dame Ouest

