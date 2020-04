Un bar du boulevard Saint-Laurent victime de vandalisme

Alors que les bars se battent actuellement pour être reconnus au même niveau que tous les autres commerces qui oeuvrent en restauration aux yeux du gouvernement, un établissement de Montréal est visé par un acte de vandalisme.

Il s’agit du bar Don B Comber situé sur le boulevard Saint-Laurent entre Prince-Arthur et Des Pins.

Au cours des derniers jours, trois hommes ont été aperçus en train de dessiner des graffitis sur la devanture noire du bar.

Le bar a partagé les images des vandales sur sa page Facebook avec un message rempli d’ironie qui invite ces «maîtres de la bonbonne en aérosol» ou encore ces «artistes locaux des plus talentueux» à venir compléter leurs œuvres d’art.

Bien entendu, le but de cette publication Facebook est d’aider l’établissement a retrouvé ces trois hommes. Si vous avez des informations on vous invite donc à communiquer avec la police et le bar en question!

