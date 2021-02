Journée internationale de la pizza : 4 restos où aller chercher de la bonne pizz!

C’est aujourd’hui la Journée internationale de la pizza et comment résister à une pizza, chaude et savoureuse !? Du style classique napolitain au style moderne à la new-yorkaise, voici 4 pizzerias où aller te chercher une bonne pizz décadente un peu partout à Montréal!

À la newyorkaise : Slice + Soda et les fameuses pointes géantes

Comme Carrie et Miranda dans Sex & the City à New York, rien de mieux qu’une géante pointe de pizza à la croûte mince pour satisfaire notre faim! C’est ce que propose le restaurant Slice + Soda, qui se distingue des autres pizzerias en ville, en ne servant que des pointes telles qu’on les retrouve dans la Grosse Pomme. Sur le menu, il y en a pour tous les goûts : quatre fromage, carnivore, végé, pepperoni et fromage et bocconcini et basilic. Vous pouvez accompagner le tout d’un délicieux soda naturel fait maison, avec des sirops sans sucre 100% naturels et québécois.

*Ouvert jusqu’à 22 heures- Commande avec DoorDash - Quatre succursales (Vieux-Montréal, centre-ville, Plateau et Mile-End) - Rendez-vous au https://www.sliceandsoda.ca/

Courtoisie Pizzeria Heriloom

À la napolitaine : Pizzeria Napoletana et sa pizza #SavoureLaSimplicité

Lorsqu’on pense à la pizza napolitaine, on pense tout de suite à l’institution Pizzeria Napoletana de la Petite-Italie, qui existe depuis 1948! Avant même la naissance de nos parents, l’établissement concocte des pizzas à croûtes mince aux rudiments de la pizza napolitaine. On y retrouve une foule de variétés, mais pour la Journée international de la pizza, la pizzeria en collaboration avec Coors Organic a préparé la pizza spéciale Savoure La Simplicité, qui sera livré accompagnée d’une bière. Le nom le dit : la pizza est composée d’ingrédients simples et savoureux! D’ailleurs, pour chaque pizza vendue un don sera donné aux organismes Deuxième récolte et BouffeRécup.ca

*Disponible pour emporter et livraison via DoorDash au coût de 20$ le soir entre 17h et 19h30 - 189 Rue Dante, Montréal - https://www.napoletana.com/fr/

Courtoisie Pizzeria Napoletana

Au style Detroit : Accommodation Danny et les ingrédients québécois

Au printemps dernier, le chef Danny St-Pierre a lancé un comptoir de pizzas à l’hôtel Boxotel à Montréal. Presqu’un an plus tard, le cordon bleu a déménagé son comptoir sur la Rive-Sud et fait des heureux avec ses pizzas inspirées de celles qui se font à Detroit. Ce style de pizza est traditionnellement préparé avec une croûte épaisse croustillante et moelleuse, et garni de fromage brick. Les produits québécois sont évidemment en vedette et douze saveurs composent le menu. On salive juste avec la power pepperoni, la super champignons ou encore la chou-fleur et amandes. Accord met-vin? Oh que oui; un bon vin rouge bio ou nature.

* Pour commander, téléphonez au de 15h00 à 19h30 514-506-3444 - 571 rue Victoria, Saint-Lambert- https://accommodationdanny.com/

Courtoisie Accommodation Danny

Au four à bois : Pizzeria Heirloom et sa populaire pizza dans Hochelag

Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, la pizzeria Heirloom fait sensation déjà depuis quelques temps avec ses pizzas cuites au four à bois. Plusieurs classiques figurent sur le menu comme la Margherita et la toute garnie. Les clients peuvent aussi s’aventurer à des variantes plus originales telles que le Roi d’Ontario avec sauce tomate, mozzarella, saucisse italienne, soppressata, salametti, et prosciutto ou la Carciofi avec sauce tomate, fior di latte, chèvre, artichaut, olive noire, et oignon rouge. Si vous êtes fanatique de vin orange, c’est le comble pour accompagner votre repas. Miam!

* À commander par téléphone au 514-905-8211 et livraison gratuite jusqu’à 21h https://pizzeriaheirloom.ca/