Un mini condo boho à vendre pour 299 000$ sur le Plateau

Les adeptes de minimalisme tomberont certainement sous le charme de ce joli condo à vendre pour 299 000$ sur le Plateau Mont-Royal.

La propriété de 525 pieds carrés est idéale comme premier achat.

Via Capitale

En y mettant les pieds, vous y trouverez d’abord un petit vestibule lumineux, puis un espace plus vaste et aéré.

Via Capitale

L’unité se trouve dans un immeuble de 1924 qui a été aménagé afin d’offrir un maximum de rangement.

Via Capitale

On y retrouve une seule chambre et une salle de bain.

Via Capitale

La cuisine possède un petit comptoir-lunch parfait pour manger sur le pouce.

Via Capitale

On retrouve également un balcon avant et un autre plus large à l’arrière de la propriété.



Découvrez le décor complet de cette propriété dans la vidéo ci-haut!

Cette magnifique propriété est présentement à vendre pour 299 000$ par Julie Rodrigue et Sylvia Czerwinska de Via Capitale.

