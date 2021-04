7 escapades en traversier qui font rêver aux vacances d'été

Après une année sans voyage outremer, ce sont les petits plaisirs de la vie qui nous font du bien. Même une simple balade en traversier peut nous donner l'impression de voyager ailleurs!

Au Québec, il y a de nombreuses traverses qui constituent de véritables petites escapades maritimes, même si elles sont d'abord et avant tout un moyen de transport. Vous y verrez des paysages magnifiques avant même d’arriver à destination, et vous découvrirez des régions sous un jour différent.

Certains trajets sont même gratuits!

* Les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés. Renseignez-vous bien sur les horaires, tarifs 2021, conditions de réservation et restrictions sanitaires à respecter.

Voici quelques traversiers du Québec qui font rêver aux vacances d'été:

1. Québec-Lévis

Québec / Chaudière-Appalaches

Il n’y a sans doute pas de meilleure façon d’admirer le Vieux-Québec et son «château» qu’à bord du traversier qui relie Québec et Lévis. Embarquez à pied pour flâner sur les deux rives, à vélo pour profiter des pistes au bord du Saint-Laurent ou en auto pour poursuivre votre route ensuite.

1 km, 12 minutes - 3,70 $ par passage, 8,80 $ par voiture, conducteur inclus (adulte, aller simple) - Infos ici *

2. Saint-Joseph-de-la-Rive - L'Isle aux Coudres

Charlevoix

Cette traversée offre des vues magiques sur les montagnes et rivages de Charlevoix. C’est la seule façon de se rendre sur la belle et champêtre Isle-aux-Coudres, destination vélo et gourmande par excellence. Goûtez aux pâtés croches avant de rembarquer!

3,7 km, 20 minutes - Gratuit (passager ou voiture) - Infos ici

3. Oka - Hudson

Montérégie / Laurentides

La traverse Oka-Hudson permet de combiner deux régions et de profiter du lac des Deux-Montagnes. C’est une chouette option pour les cyclistes ou pour les gens du Grand Montréal qui ont envie d’un beau road trip pas compliqué. Au programme: vergers, fermes et plage à Oka; cafés, restos et plage à Hudson!

2 km, 10 minutes - 2 $ par piéton / 3 $ par cycliste / 5 $ par moto / 12 $ par auto (adulte, aller simple) - Infos ici

4. Montmagny - l’Isle-aux-Grues

Chaudière-Appalaches

Pour vous rendre à l’Isle-aux-Grues, vous avez deux choix: un mini vol avec Air Montmagny ou une traversée sur le fleuve de 30 minutes, au gré des marées. Une fois sur l’île de 130 habitants: vélo, rando, fromagerie artisanale, coucher de soleil, paysages paisibles...

7,8 km, 30 minutes - Gratuit (passager ou voiture) - Infos ici

5. Baie-Sainte-Catherine - Tadoussac

Charlevoix / Côte-Nord

Pour rejoindre Tadoussac sans passer par le Saguenay, pas le choix de faire cette (très) courte traversée. Restez sur le pont et ouvrez l'œil: vous verrez les parois fjord, les rivages sauvages de la Côte-Nord et - peut-être - le dos d’un rorqual ou de quelques bélugas!

1,6 km, 10 minutes / Gratuit (passager ou voiture) / Infos ici

6. Cacouna - Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Île Verte)

Bas-Saint-Laurent

Pour une journée estivale loin du tumulte, on se rend au quai de Cacouna et on embarque pour une traversée de 30 minutes jusqu'à l'Île Verte, qui se découvre facilement à pied ou à vélo puisqu’elle ne fait que 13 km de long. Air salin et décrochage garanti!

7 km, 30 minutes - 7,10$ par passager (adulte, aller simple) - Infos ici

7. Île d’Entrée - Cap-aux-Meules

Îles de la Madeleine

En vacances aux Îles? Offrez-vous une journée de randonnée et d’exploration sur la mystérieuse Île d’Entrée. C’est la seule qui n’est pas connectée aux autres par la route, puisqu’elle se trouve à plusieurs kilomètres au large. Collines, falaises, petit village et panoramas grandioses seront au rendez-vous... en plus de la belle sortie en mer!

19,8 km, 1h - 17,55 $ par adulte (aller simple), tarifs pour véhicules à voir en ligne - Infos ici

Les grandes traversées:

Certaines liaisons maritimes font partie de plus longs voyages à travers le Québec. En voici quelques belles:

Rivière-du-Loup - Saint-Siméon : pour passer du Bas-Saint-Laurent à Charlevoix sans revenir sur ses pas! Un voyage de 27,2 km et 65 minutes, où on a de bonnes chances de voir des baleines, des phoques et des dauphins.

: pour passer du Bas-Saint-Laurent à Charlevoix sans revenir sur ses pas! Un voyage de 27,2 km et 65 minutes, où on a de bonnes chances de voir des baleines, des phoques et des dauphins. Baie-Comeau - Matane : pour faire une grande boucle entre la Côte-Nord et la Gaspésie. À bord, on réalise à quel point Saint-Laurent est immense puisqu’il faut voguer durant 2h20 et parcourir 62,1 km avant d'arriver à destination. (Option similaire: Godbout - Matane.)

: pour faire une grande boucle entre la Côte-Nord et la Gaspésie. À bord, on réalise à quel point Saint-Laurent est immense puisqu’il faut voguer durant 2h20 et parcourir 62,1 km avant d'arriver à destination. (Option similaire: Godbout - Matane.) Souris - Îles-de-la-Madeleine : pour se rendre aux Îles en voiture, pas le choix: on traverse une partie des Maritimes, puis on monte à bord du traversier de la CTMA. 5h à passer sur les flots, dans le golfe Saint-Laurent.

* Les prix indiqués étaient valides au moment de la publication. Ils pourraient varier légèrement cet été.

** Vérifiez les mises à jour de la Société des traversiers du Québec, qui a dû faire des interruptions de services (critiquées) dans les derniers mois.

