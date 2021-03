L’entreprise Plantzy annonce la fermeture officielle de son site et de son atelier-boutique

C’est une bien triste nouvelle que les deux fondateurs de Plantzy ont annoncée le 27 mars au matin sur la page Facebook de l’entreprise.

Après quelques belles années à offrir de magnifiques plantes, fleurs et accessoires de décoration, l’entreprise cesse ses activités de façon définitive.

Les fondateurs expliquent que la pandémie a mis un frein aux projets qu’ils avaient pour amener leur entreprise plus loin.

«Vous aurez remarqué que nous avons été beaucoup moins présents lors de la dernière année. Nous amorcions plusieurs changements au début 2020 dans le but d’ouvrir une boutique pignon sur rue, mais la pandémie est venu brouiller les cartes et nous a forcés à changer nos plans», peut-on lire d’entrée de jeu dans la publication annonçant la fermeture.

C’est donc après six ans à verdir les appartements des Montréalais que Plantzy prendra fin le 3 avril prochain.

Pour sa dernière semaine d’activités, Plantzy ouvrira les portes de son atelier-boutique du Mile End du mercredi 31 mars au samedi 3 avril, entre 11 h et 17 h 30. Vous pourrez vous y rendre pour faire le plein de plantes, de bouquets de fleurs séchées et d'accessoires. Sinon, la boutique en ligne est encore active, et il est possible de profiter de 15% de rabais avec le code Plantzy.

La fermeture de Plantzy s’ajoute donc à la triste liste des entreprises dont la pandémie aura eu raison.

