Une jolie maison de ville à vendre pour 347 500$ à Saint-Amable

Ceux qui désirent une maison sans tracas seront certainement séduits par cette charmante propriété à vendre à Saint-Amable.

La maison de ville construite en 2020 propose une belle aire ouverte où la luminosité y est abondante.

Au rez-de-chaussée, on retrouve le salon, la cuisine avec un bel îlot en quartz et la salle à manger. C’est une pièce conviviale et accueillante.

À l’étage, on retrouve les chambres ainsi que la salle de bain principale.

La propriété possède un total de deux chambres, une salle de bain ainsi qu’une salle d’eau.

Dans la salle de bain, on retrouve un bain autoportant ainsi qu’une douche indépendante.

La maison de ville possède également une petite cour à aménager selon vos besoins.

Quelques sentiers de randonnées se trouvent à proximité de la maison.

Découvrez le décor complet de cette propriété dans la vidéo ci-haut!

Cette magnifique propriété est présentement à vendre pour 347 500$ par DuProprio.

