Une immense maison à l’architecture unique à vendre pour 2 200 000$ à Saint-Lambert

Cette propriété d’exception se trouve dans le quartier prisé de Préville-en-bas à Saint-Lambert.

L’architecture unique s’accorde harmonieusement à la luxuriante végétation qui entoure la résidence.

D’impressionnantes rénovations ont été effectuées en 2012 afin d’agrandir la maison et offrir des plafonds jusqu’à 18 pieds de haut.

La division des pièces n’a rien de traditionnel. La porte d’entrée mène à un boudoir avec une fenestration mur à mur.

La cuisine de chef est adjacente à ce boudoir et se retrouve en quelque sorte au centre de la maison.

La salle à manger et son espace lounge bénéficient d’une vaste fenestration qui permet d’admirer la nature.

Les propriétaires de l’endroit peuvent profiter d’une incroyable suite des maitres contemporaine.

Elle est accessible via l’escalier suspendu dans le boudoir. Encore une fois la fenestration est impressionnante.

Tout y est : douche indépendante, rangement sur mesure, salle de bain et balcon.

Six autres chambres composent la maison ainsi deux autres salles de bain et une salle de lavage.

Au sous-sol, on y trouve un espace gym avec une imposante cave à vin.

Un espace additionnel en mezzanine attend également d’être utilisé à son plein potentiel.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble cette incroyable propriété!

À l’extérieur, tout y est pour recevoir les amis et la famille pour des partys piscine.

On y trouve une piscine au sel creusée et chauffée, un spa, une superbe végétation et une cuisine extérieure avec îlot barbecue et coin-repas.

Les propriétaires peuvent aussi profiter d’un garage avec un plancher en époxy.

Cette beauté architecturale de Saint-Lambert est à vendre pour 2 200 000$ par Felix Jasmin de Engel & Völkers.

