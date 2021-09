Une splendide maison à étages rénovée au design irréprochable à vendre dans Villeray à 1 599 000$

Un ancien duplex transformé en cottage de 2 étages avec sous-sol est présentement en vente dans le quartier Villeray, et il va partir vite!

Les rénovations ont eu lieu en 2020 et 2021, et tout de cette propriété fut remis aux goûts du jour. Il s’agit d’un projet haut de gamme réalisé par le cabinet Zaraté Lavigne architectes inc. avec l'aide d'un ingénieur.

Trois chambres et quatre salles de bain se trouvent dans la maison.

Le cœur de la demeurre consiste en la sublime cuisine moderne. Un grand îlot central en quartz blanc en fait la pièce parfaite pour recevoir amis et famille.

L’aire de vie du rez-de-chaussée est complètement ouverte. On trouve un salon, une salle d’eau et une jolie salle à manger.

Un immense puits de lumière qui surplombe la cuisine permet à l'entièreté du rez-de-chaussée de bénéficier d’une généreuse luminosité.

Un cellier réfrigéré pouvant contenir jusqu’à 150 bouteilles se trouve au rez-de-chaussée.

Aucune pièce ne manque de lumière. En effet, le bureau possède des murs en parois de verre qui laissent passer la lumière et qui offrent un look unique à la maison.

Trois chambres se trouvent au deuxième étage de la maison. Les pièces de l’étage sont réparties autour du puits de lumière et de la galerie qui donnent sur la cuisine en contrebas.

Tous les planchers en porcelaine (salles de bain et d'eau) ou en céramique de la maison sont chauffants.

Un accès au toît est probablement la cerise sur le sundae. Le toit offre une vue panoramique parfaite de la ville.

Au sous-sol, des fenêtres élargies ne donnent pas l’impression de se trouver en souterrain. C’est un détail qui prouve la qualité irréprochable de cette propriété.

Une salle familiale, une salle de lavage, une salle de bain et une chambre se trouvent au sous-sol.

La cour arrière, de taille importante, possède un espace gazonné avec un accès sur la ruelle verte. Une jolie clôture de bois permet un maximum d’intimité. L’aménagement est si beau qu’on aurait envie de se prélasser au soleil tous les jours.

Cette maison sans défaut est à vendre pour 1 599 000$ par Michel Falduto et France d’Amour de chez RE/MAX.