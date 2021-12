Un triplex au style Tudor à l’intérieur épatant, à vendre à Sherbrooke pour 1 599 000$

La façade de ce triplex de Sherbrooke est loin de laisser présager un intérieur tout rénové et très moderne. Et c’est pourtant ce qu’il contient!

Avec un style Tudor, cette propriété à vocation commerciale et résidentielle est idéale pour une personne qui désire vivre non loin du bureau.

Crédit photo: 361degrémédia

Ce prestigieux triplex offre un appartement de 9 pièces au design contemporain. Un contraste absolument épatant avec l’extérieur de la propriété.

On y retrouve des hauts plafonds, de grands espaces ouverts, une cuisine redessinée, stylisée et fonctionnelle qui offre un vaste espace de travail, un grand îlot muni d'une plaque de cuisson, un four encastré et des électroménagers haut de gamme.

Crédit photo: 361degrémédia

Un miroir apposé derrière la banquette de la salle à manger attenante donne une impression de grandeur à l’espace. On a surtout l’impression de se trouver dans un bistro «trendy» du Mile-End.

Crédit photo: 361degrémédia

Un solarium/verrière situé à l’arrière de l’appartement est idéal pour les personnes qui désirent décompresser à la fin d’une longue journée.

Crédit photo: 361degrémédia

Un salon confortable très fenestré avec un foyer au bois se trouve à l’avant. Un magnifique manteau de marbre et une bibliothèque encastrée ajoutent à l’effet «WOW» de la pièce.

Crédit photo: 361degrémédia

Un bureau est joliment aménagé à l’avant de l’appartement.

Les salles de bains sont complètement refaites et possèdent des planchers chauffants, baignoires et douches.

Crédit photo: 361degrémédia

Les étages supérieurs du triplex sont consacrés à deux vastes et magnifiques logements de 6,5 pièces chacun.

L’espace au rez-de-jardin est consacré à un bureau pour professionnels de la santé. Avec des arches encastrées dans les murs et les murs courbés, l’espace regorge de potentiel.

Crédit photo: 361degrémédia

Ce joyau architectural du Vieux Nord est situé dans un environnement pittoresque à proximité du splendide Domaine Howard et à quelques kilomètres du boisé Beckett à Sherbrooke.

La vente se réalise sans garantie légale de qualité.

Cet incroyable duplex de style Tudor est à vendre par Jean-François Bérubé et Alain Laplante de Royal LePage Évolution EB. Le prix demandé est de 1 599 000$.

