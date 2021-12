Un magnifique duplex plain-pied dans la nature au Mont Baldy à Sainte-Adèle pour 745 000$

Cette propriété est le rêve de ceux et celles qui cherchent à s’installer dans la nature et à héberger un parent ou des amis!

La maison unifamiliale est en fait un duplex, puisqu’un logement avec sa porte d’entrée indépendante compose une partie du bâtiment.

Situé au bout d’une rue sans issue dans le projet domiciliaire écoresponsable Mont Baldy, le plain-pied a été construit en 2021 avec des matériaux durables.

De hauts plafonds vous attendent dans les deux logements. Le plancher est une dalle de béton chauffé au glycol.

Le logement principal du duplex est composé d’une belle et grande aire ouverte lumineuse.

Cet espace rassemble le salon, la salle à manger et la cuisine.

Cette dernière est à couper le souffle avec son grand îlot qui permet de recevoir en grand.

Une pièce «garde-manger» a également été pensée pour simplifier le rangement.

Les deux chambres, qui ont chacune leur propre walk-in et salle de bains, se trouvent à l’autre extrémité du logement.

Le second logement de ce duplex de plain-pied est plus petit, mais tout aussi joli.

Ce dernier comprend une aire ouverte regroupant les pièces communes.

On y trouve aussi une chambre fermée avec son walk-in et une salle de bains avec bain et douche séparés.

Finalement, une belle terrasse de bois est attachée à la maison et permet d’observer la nature en toute tranquillité.

Le Mont Baldy est un domaine privé avec une clôture automatisée, ce qui rend l’endroit très intime et tranquille.

Cette magnifique propriété est à vendre par Éric Léger, de Royal LePage, pour la somme de 745 000$.

