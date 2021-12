Une maison centenaire typique du Vieux-Québec à vendre pour 1 025 000$

Derrière la façade très ancienne de cette construction de 1850 se cache une magnifique maison au cœur du Vieux-Québec, à vendre pour 1 025 000$.

Eve Drouin-V. / Courtoisie Anne Turcotte & Alexandre Boutet de Engel & Völkers

La demeure est habillée de bois et de pierre pour garder le charme de la fondation. Le style de déco éclectique vient moderniser la maison tout en respectant son histoire.

Eve Drouin-V. / Courtoisie Anne Turcotte & Alexandre Boutet de Engel & Völkers

Eve Drouin-V. / Courtoisie Anne Turcotte & Alexandre Boutet de Engel & Völkers

L’aire de vie principale regroupe cuisine, salle à manger, salon et coin ordinateur avec foyer. La fenestration tout autour du bâtiment permet une douce lumière et le plafond cathédrale sublime l'endroit. Au centre, on retrouve un escalier qui mène à l’étage inférieur.

La chambre principale a des caractéristiques peu communes. Un foyer sied dans la pièce pour se réchauffer et une section salle de bain se trouve derrière le lit, sans être délimitée par un mur. La baignoire est donc posée près d’un muret qui fait aussi office de tête de lit.

Eve Drouin-V. / Courtoisie Anne Turcotte & Alexandre Boutet de Engel & Völkers

Eve Drouin-V. / Courtoisie Anne Turcotte & Alexandre Boutet de Engel & Völkers

On retrouve une deuxième chambre, aussi à l’étage.

Eve Drouin-V. / Courtoisie Anne Turcotte & Alexandre Boutet de Engel & Völkers

Le sous-sol de la maison regroupe une salle d’eau qui fait aussi office de salle de lavage et un espace vaste pour les loisirs et l’entraînement.

Eve Drouin-V. / Courtoisie Anne Turcotte & Alexandre Boutet de Engel & Völkers

La cour intérieure de la demeure vaut également le coup d’œil. Celle-ci étant sur deux étages, les occupants de la maison pourront s’asseoir et profiter du dehors en toute intimité sur le balcon en hauteur ou encore se prélasser dans le spa, inclus dans la vente.

Eve Drouin-V. / Courtoisie Anne Turcotte & Alexandre Boutet de Engel & Völkers

L’illumination des arbres par la base donne un air dramatique, mais charmant à l’aménagement paysager. Et que dire de la vue et des alentours! Québec se donne en spectacle.

Eve Drouin-V. / Courtoisie Anne Turcotte & Alexandre Boutet de Engel & Völkers

La maison centenaire du 32, rue Sainte-Angèle est à vendre au prix de 1 025 000$ par Alexandre Boutet et Anne Turcotte chez Engel & Volkers.

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s