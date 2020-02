4 endroits qu’on devrait aussi penser à visiter l’hiver

Si c’est si beau que ça l’été, pourquoi ça ne le serait pas l’hiver?

Voici quelques idées pour ceux qui ont envie de découvrir des destinations estivales populaires sous un autre jour, sans les prix gonflés et sans les foules.

Une petite virée de dernière minute pour la relâche, peut-être?

1. Portland et la côte du Maine, en Nouvelle-Angleterre

Il n’y a aucune raison pour que Portland ne soit pas charmante en hiver: son centre historique est joli comme tout et on y trouve des cafés, commerces, galeries, microbrasseries et restaurants particulièrement créatifs. Cela, sans compter les 6 phares situés à proximité, qu’il faut évidemment aller prendre en photo.

Une publication partagée par HB Mertz (@hbmertz) le 10 Févr. 2018 à 12 :17 PST

Tant qu’à y être, on se tape aussi un petit road trip le long de la côte, question de voir à quoi ressemblent les fameux paysages du Maine une fois désertés et figés dans la glace: les maisons de vacances de Kennebunkport, la rue principale de Old Orchard, les plages d’Ogunquit...

À 5 h 30 de Montréal

Pour planifier un peu: ici et ici

Une publication partagée par Visit Portland Maine (@visitportland) le 11 Janv. 2018 à 10 :49 PST

2. Le plage d’Oka, dans les Laurentides

Vous ne trouverez aucune plage blanche plus proche de Montréal que celle du parc national d’Oka! Ici, en plus de flâner au bord du lac gelé, vous pourrez profiter des sentiers de ski de fond et de raquette ou encore louer un «fatbike».

Envie de passer une nuit dans le parc? Il y a 10 petits chalets «Compact» en location même durant l’hiver où vous pouvez - attention! - vous faire livrer une fondue au fromage et un dessert au chocolat si vous êtes trop paresseux pour cuisiner (19,99 $ par personne).

À 50 min de Montréal

Pour en savoir plus, par ici.

Une publication partagée par Laura 🇫🇷🖋 (@laura_en_voyage) le 15 Févr. 2018 à 1 :08 PST

3. Les chutes Niagara, en Ontario

Ce qu’il y a de bien, avec Niagara Falls, c’est qu’on peut y aller n’importe quand et qu’on est assurés d’être impressionnés par l’incroyable «fer à cheval» ET d’être divertis par les attractions des alentours, que ce soit le casino, les musées de cire (un peu douteux, on va se dire), les arcades, les parcs d’attractions ou tout simplement les bars.

En hiver, les chutes à moitié gelées sont particulièrement belles et vous pouvez consulter l’horaire des illuminations si vous voulez les voir se parer de couleurs en soirée.

À 7 h de Montréal

Pour en savoir plus, par ici.

Une publication partagée par Niagara Falls Canada (@niagarafallstourismcanada) le 11 Févr. 2018 à 5 :49 PST

4. Le parc national du Bic, dans le Bas-Saint-Laurent

Situé dans l’estuaire du Saint-Laurent, ce parc est incontestablement l’un des plus beaux de la province. Et ses paysages sont remarquables même en hiver, quand ses anses et ses baies sont en partie gelées et que ses montagnes sont tout enneigées.

Randonnées d’hiver, raquette, ski de fond et autres activités sportives sont offertes sur place. Pour profiter à fond du silence et de la beauté des lieux, on peut dormir dans une yourte ou un chalet EXP.

À environ 5 h de Montréal

Pour en savoir plus, par ici.

Une publication partagée par Sépaq (@reseausepaq) le 18 Déc. 2017 à 12 :06 PST

