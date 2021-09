L'Épicurieux: un resto où manger dans les arbres à Val-David

Une cuisine de saison savoureuse et une ambiance en nature incomparable ne sont que quelques-unes des promesses que tient le restaurant L’Épicurieux à Val David, dans les Laurentides.

La cheffe Fanny Ducharme, une ancienne de la Cabane Au pied de cochon, réussit avec brio à mettre de l’avant des produits locaux québécois.

On se rend à l’Épicurieux pour goûter à l’une des meilleures tables des Laurentides.

La cuisine ouverte permet de zieuter la cheffe et ses cuisiniers à l'œuvre.

De grandes fenêtres, une végétation riche et une abondance de bois donnent l’impression de se retrouver dans une cabane dans les arbres.

À l’arrière, une magnifique terrasse surplombe la rivière du Nord. L’ambiance ne pourrait pas être meilleure.

Avec un menu qui change chaque semaine selon les arrivages, il est certain que l’effet de surprise est toujours au rendez-vous.

L’option de prendre de délicieux plats à partager n’est pas à négliger. Vous ferez sans aucun doute d’incroyables trouvailles culinaires. Les assiettes sont toutes plus colorées les unes que les autres.

De son côté, la carte des vins est épatante et comprend des trouvailles bios et nature. Quelques cocktails signatures uniques, des cocktails plus classiques ainsi que des bières sont disponibles.

Si vous êtes dans le coin prochainement ou si le road trip vous tente, pensez à réserver une table dans cet unique restaurant pour une expérience culinaire unique.

L’Épicurieux

2270 rue de l'Église, Val-David