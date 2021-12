CRémy dévoile un beigne végane avec la crème alcoolisée choco-noisette Crèmette

ARRÊTEZ ABSOLUMENT TOUT! CRémy épate la galerie à nouveau avec son beigne du mois des plus festifs!

Le King des beignes a collaboré avec le collectif La Crémerie des Trois-Rivières et propose un beigne fait avec la toute nouvelle (et déjà populaire) crème alcoolisée choco-noisette Crèmette.

En plus d’être vraiment décadent, le beigne est végane! Il est fait avec de la pâte au cacao, du glaçage chocolaté, du crumble aux noisettes et bien entendu de la Crèmette au lait d’avoine au chocolat et à la noisette.

Le beigne Bouzy/Végane est disponible pour le mois de décembre seulement au comptoir CRémy sur l’avenue Mont-Royal Est. Pitchez-vous!

CRémy Pâtisserie

2202, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

