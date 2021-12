Un calendrier de l’avent pour adultes (yink, yink) par une boutique érotique montréalaise

Ça y est, le mois de décembre est bel et bien commencé et qui dit 1er décembre, dit calendrier de l’avent.

• À lire aussi: Noël 2021: Les calendriers de l’avent québécois à se procurer rapidement

Il y a le classique aux chocolats, le calendrier de l’avent de fromages québécois, de bières de microbrasseries, de produits de beauté et de bonbons, mais il en existe aussi des plus pimentés pour adulte seulement.

En effet, l’entreprise montréalaise Boutique Séduction Montréal qui s’occupe du bien-être sexuel des gens propose sa version d’un calendrier de l’avent: Loveboxxx Naughty & Nice.

Non seulement le calendrier est magnifique, mais il contient divers cadeaux pour lui, pour elle et pour les duos qui veulent faire une découverte par jour jusqu’au 24 décembre.

C’est le calendrier de l’avent idéal pour les couples qui ont besoin de pimenter leur mois de décembre!

Vous pouvez l’acheter en ligne au prix de 249,99$, et il est possible de se faire livrer le jour même si vous commandez avant midi et que vous habitez le Grand Montréal.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s