Mont-Tremblant: 6 beaux chalets sur Airbnb pour des vacances hivernales

Ah! Tremblant! Cette région touristique des Hautes-Laurentides attire, année après année, les personnes qui ont besoin de dévaler les pentes et faire le plein d’air frais.

Avec les années, Mont-Tremblant s’est développé afin de devenir une destination touristique de choix. Ski, hébergements uniques, spa, casino, restaurants, boutiques, évènements et plein air se pratiquent dans cette région pour la parfaite escapade.

Il va sans dire qu’une escapade hivernale à Mont-Tremblant s’impose cette année.

Rappel COVID-19: actuellement, le gouvernement demande de limiter les rassemblements intérieurs à une seule bulle familiale.

Pour l’occasion, voici 6 magnifiques chalets disponibles pour la location à Mont-Tremblant. Faites vite!

Pour une escapade de détente au cœur de la forêt, ce logement a compris la formule magique: foyer au bois, grandes fenêtres, cuisine moderne et chambre douillette. À 15 minutes de la station de ski et du centre touristique de Tremblant.

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bains

Animaux non permis

379$/nuit pour un séjour en mars. Deux nuits minimum.

Moderne et épuré, ce loft est idéal pour les personnes qui souhaitent se trouver au cœur de l’action. Une vue incroyable sur les montagnes vous charmera à tous coups. À 5 km de la montagne et à proximité de nombreuses boutiques et cafés, ce logement est idéal pour une bulle familiale en quête de vacances.

6 voyageurs · 2 chambres · 3 lits · 1 salle de bains

Animaux non permis

180$/nuit pour un séjour en mars. Deux nuits minimum.

À 1 km du remonte-pente Nord de Tremblant et à 7 km du parc national du Mont-Tremblant, ce chalet ne pourrait profiter d’une plus parfaite localisation. À la fois moderne et chaleureux, tout est mis en place afin que vous puissiez vous évader du quotidien. Le jacuzzi vous attend!

6 voyageurs · 3 chambres · 6 lits · 3 salles de bains

Animaux non permis

349$/nuit pour un séjour en mars. Deux nuits minimum.

Ce n’est pas tous les jours que vous pourrez profiter d’un aussi beau décor. Ce chalet, à la fois douillet et chaleureux, fut pensé afin que les voyageurs se plaisent à s’allumer un feu en fin de journée tout en lisant un bon livre. Un accès privé à la rivière Rouge est inclus avec la location.

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1.5 salle de bains

Animaux permis

249$/nuit pour un séjour en mars. Deux nuits minimum.

Ce loft feutré et chaleureux offre une vue imprenable sur la nature. À mi-chemin entre Tremblant et Saint-Sauveur, vous serez sous le charme de la localisation parfaite. Un spa privé se trouve à l’extérieur ainsi qu’un accès au lac Sarrazin.

2 voyageurs · studio · 1 lit · 1 salle de bains

Animaux permis

300$/nuit pour un séjour en mars. Deux nuits minimum.

En danois, SKÖV signifie forêt. Ce chalet architectural propose une évasion de qualité dans un environnement tourné vers la nature. Aussitôt vos sacs déposés, vous vous sentirez reposés. Le chalet se trouve à seulement 10 minutes du village de Tremblant.

6 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 1 salle de bains

Animaux non permis

650$/nuit pour un séjour en mars. Deux nuits minimum.

