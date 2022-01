Une maison luxueuse de style «farmhouse» moderne à faire rêver à Saint-Joseph-du-Lac à 1 249 000 $

Érigée autour d’une cheminée en pierre, cette maison de type «farmhouse» est entourée de vergers et de boisés à Saint-Joseph-du-Lac.

• À lire aussi: Cette cidrerie propose des sentiers où se promener gratuitement avec votre chien cet hiver

Sur un domaine de plus de 200 000 pieds carrés se trouve cette propriété qui saura plaire à ceux et celles qui raffolent du style «farmhouse» moderne.

Dorothée Beaulieu / Créations d’Oz

Au total, quatre chambres, une salle d’eau et deux salles de bains composent cette construction de 1981 — rénovée en grande partie en 2020.

Dorothée Beaulieu / Créations d’Oz

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une salle à manger lumineuse et un espace salon organisés autour d’une magnifique cheminée en pierre.

Un escalier suspendu avec une rambarde verticale moderne mène au deuxième étage.

Dorothée Beaulieu / Créations d’Oz

Une deuxième entrée permet d’accéder à un mudroom, à la cuisine et à une salle familiale spacieuse. Au total, trois entrées indépendantes permettent d’accéder à la propriété.

Dorothée Beaulieu / Créations d’Oz

Vous resterez sans doute bouche bée devant l’impressionnante cuisine ouverte sur le salon et le coin-repas. Le réfrigérateur est caché dans le passage, ce qui offre une belle unicité à la pièce. Cet îlot en fera rêver plus d'un.

Dorothée Beaulieu / Créations d’Oz

Dorothée Beaulieu / Créations d’Oz

À l’étage, une salle familiale est actuellement aménagée. C’est en montant quelques marches que vous trouverez les chambres. Elles sont toutes spacieuses et offrent une fenestration abondante avec une luminosité incroyable. De plus, toutes les garde-robes sont grands et bien aménagés.

Dorothée Beaulieu / Créations d’Oz

Le sous-sol, encore une fois spacieux, permet d'accueillir un espace gym, une salle de cinéma et une quatrième chambre. Ce n'est pas l'espace qui manque dans cette maison.

Dorothée Beaulieu / Créations d’Oz

Sur le terrain, vous trouverez 125 entailles sur tubulure gravitaire avec une possibilité d'entailler 300 érables. C’est le moment parfait pour se mettre à la concoction de sirop d’érable au printemps.

Dorothée Beaulieu / Créations d’Oz

Véritable paradis, cette maison de prestige en campagne est en vente par Bruno Gilbert de RE/MAX à 1 249 000$.

Ces propriétés pourraient vous intéresser:

s