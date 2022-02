Ce chalet d’architecte au Lac-Brome, primé par des magazines de renom, est à vendre pour 1 350 000$

Il y a de bonnes chances que vous ayez déjà vu passer ce magnifique chalet sur votre fil Instagram au cours des derniers mois.

Le Pics-Bois est une construction de 2020, conçu par l’architecte Ravi Handa (September café, Stem bar). Le résultat final en a épaté plus d’un et s’est mérité des mentions dans des magazines d’architecture de renom comme dwell et dezeen. Il est même actuellement en liste pour remporter la construction de l’année sur arch daily!

Maxime Brouillet

Maxime Brouillet

Situé en pleine forêt au Lac-Brome, le chalet en bois de cèdre est une construction écoresponsable.

L’intérieur est aussi épatant que l’extérieur avec son plafond cathédral recouvert de lattes en peuplier et ses fenêtres judicieusement placées pour admirer la nature.

Maxime Brouillet

Maxime Brouillet

Le mobilier sur mesure permet de faire respirer l’espace tout en restant bien organisé.

Au total, la propriété compte trois chambres et deux salles de bain complètes.

Se cache même un sauna sur mesure pour ajouter à l’expérience du chalet.

Maxime Brouillet

Maxime Brouillet

Ce dernier est à vendre complètement meublé, décoré et équipé. Les futurs propriétaires pourront donc s’installer immédiatement où se lancer dans la location, comme c’est le cas actuellement. Le potentiel locatif est énorme!

Une belle grande terrasse de 700 pieds carrés adjacente à la maison offre la possibilité aux propriétaires ou locataires de relaxer à l’extérieur et d’admirer la beauté de l’endroit.

Le réputé chalet Pics-Bois est affiché au prix de 1 350 000$. Les courtiers Sabrina Lapierre et Alexandre Couturier de RE/MAX Harmonie sont responsables de la vente.

