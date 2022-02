Un chalet neuf et contemporain en pleine forêt à louer à Glen Sutton

Ce magnifique chalet à louer au style contemporain se trouve en pleine nature à Glen Sutton dans les Cantons-de-l’Est.

Le chalet se trouve à quelques minutes des commodités des villages de Sutton, de Mansonville, de Richford et du Mont Owl's Head.

Airbnb

Adoptant un style contemporain, le chalet profite de hauts plafonds et d’une aire ouverte. Ouvert sur la nature, l’aire de vie permet de créer différentes ambiances. L’endroit respire le calme et la sérénité.

Airbnb

À l’intérieur, une chambre et un sofa-lit au salon permettent d’accueillir jusqu’à quatre voyageurs.

Le salon est ouvert sur la cuisine et la salle à manger et possède un poêle à bois pour réchauffer les lieux.

Airbnb

Vous trouverez une salle de lavage et une salle de bain dans le chalet.

Airbnb

Le chalet est entièrement équipé pour la vie de tous les jours. Vaisselle, machine à café, barbecue, WiFi, électroménagers de cuisine et laveuse et sécheuse, projecteur au salon, tourne-disque et système stéréo, les hôtes ont pensé à tout!

Airbnb

Un patio à l’arrière permet d’admirer les beautés de la forêt (et les animaux qui se tiennent dans les environs). En été, il est possible d’accéder à un rond de feu. À l’été 2022, un pavillon en forêt sera construit.

Airbnb

Les animaux sont d’ailleurs permis au chalet.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble l'ensemble du chalet!

Ce magnifique chalet en nature est à louer sur Airbnb. Le prix de la nuit varie selon les dates sélectionnées. Des dates sont encore disponibles en mars pour 283$/ nuit, mais faites vite!

RÉSERVEZ ICI

Ces autres chalets à louer pourraient vous intéresser:

s