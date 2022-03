Une maison impeccable de style «farmhouse» à vendre à Granby pour 449 990$

Cette magnifique maison au style campagnard sise sur un terrain boisé de plus de 16 000 pieds carrés à Granby.

Rénovée au goût du jour, la maison construite en 1998 offre un design farmhouse qui risque de plaire aux amateurs de ce style.

Élise Racine

L’une des plus belles parties de la maison est définitivement la cuisine qui fut entièrement rénovée. Avec un immense comptoir de quartz de plus de 5 pieds 7, du rangement à profusion et ses détails de bois, il ne fait aucun doute qu’il s'agit véritablement du cœur de la maison.

Élise Racine

En règle générale, la maison est inondée de lumière. Avec des murs de couleur pâle, des détails de bois et des portes sur rail, les trois pièces du rez-de-chaussée ne semblent ne faire qu’une.

Le salon, douillet à souhait, profite d’un joli foyer au gaz.

Élise Racine

Une salle d’eau et salle de lavage se trouve aussi à cet étage.

Les trois chambres se trouvent au deuxième étage. Décorées avec goût, elles possèdent chacune un grand espace de rangement.

Élise Racine

Une salle de bain, avec douche et un bain sur patte, complète la visite de l’étage.

Un grand sous-sol offre plusieurs possibilités. Les futurs propriétaires pourront y aménager une grande salle familiale, et peut-être même une quatrième chambre.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète de cette maison de style farmhouse!

À l’extérieur, un grand porche aménagé avec une moustiquaire est idéal pour s’installer le matin et lire avec un bon café à la main.

À seulement 2 minutes de l’autoroute 10 et à 10 minutes de Bromont, cette maison se trouve dans un quartier paisible avec de nombreux parcs aux alentours.

La jolie maison est à vendre par Raphaël Grondin de RE/MAX pour la somme de 449 900$.

