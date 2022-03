Un condo d’architecte signé la SHED à vendre pour 729 000$ sur le Plateau

Cet appartement typique du Plateau a été complètement revu et rénové par la SHED architecture.

Profitant d’un emplacement idéal, entre le Plateau Mont-Royal et le Mile-End, ce condo se trouve au troisième étage d’un triplex construit en 1910.

Un escalier ludique jaune vibrant – une belle signature architecturale – mène au condo.

Dès l’entrée, c’est un design épuré impeccable, des meubles sur mesure et une incroyable luminosité qui frappent les yeux. Tout de cette maison profite d’un esthétisme soigné et cohérent.

Cinq pièces, dont deux chambres et une salle de bain, se trouvent dans le logement de 978 pieds carrés.

Un joli salon avec mur de brique blanc et un bureau avec balcon sauront plaire aux futurs propriétaires.

Une cloison délimite l’espace tout en permettant à la lumière de rentrer et de recouvrir l’espace.

De son côté, avec un îlot central quatre places, un évier double sous plan, un comptoir en corian, une plaque à induction Bosch, la cuisine en met plein la vue.

La salle à manger est ouverte sur la cuisine grâce à un concept ouvert.

Deux balcons se trouvent aux extrémités du condo. L’une est accessible de la salle à manger, l’autre du bureau à l’arrière.

Du côté de la chambre à coucher, vous trouverez un mur de brique peint blanc et un accès direct à la salle de bain, en passant par un «walk-in» de bonne taille.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour la visite complète de ce magnifique condo d'architecte!

La salle de bain, avec son plancher et ses murs de mosaïque, est absolument unique. On y trouve une baignoire sur pattes, une douche pluie décloisonnée et un comptoir en corian avec évier sous plan.

Avec la vente, les futurs propriétaires seront heureux d'apprendre qu'ils auront l'exclusivité du toit. Un projet de terrasse sur le toit n'est donc pas impossible!

Georges Bardagi de RE/MAX du Cartier s’occupe de la vente de cette propriété. Le prix demandé est de 729 000$.

