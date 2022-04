Auréré’s : Une jolie boutique de papeterie et idées cadeaux à découvrir à Sherbrooke

Si vous êtes comme l’équipe de Silo 57, vous adorez passer votre temps dans les petites boutiques où bougies, illustrations, papeterie, vaisselle, items déco et encore plus se côtoient sur les tablettes.

L’une de nos dernières découvertes de boutique dans le genre est chez Auréré’s à Sherbrooke.

La boutique ouverte depuis la fin de l’année 2021 seulement est l’endroit tout indiqué où trouver de superbes cadeaux pour faire plaisir à un ami ou encore se gâter soi-même de temps à autre.

Le propriétaire Aurélien sélectionne de magnifiques produits de nos artisans québécois chouchou comme Baltic Club, Dinette Nationale, Nos Cabanes, Club Terracotta, mais aussi des produits d’importation de marques comme Boy Smells, Papier Tigre et Blume pour ne nommer que celles-là.

Fait intéressant : le propriétaire porte une attention particulière aux valeurs puis au caractère social et économique des fournisseurs avec qui il fait affaire. N’hésitez donc pas à le questionner sur l'entreprise derrière le produit qui vous intéresse si vous désirez en connaitre davantage.

Auréré’s a non seulement sa boutique physique à la Place des Tourelles, mais il est aussi possible d’acheter directement sur le site web du commerce et se faire livrer n’importe où au Canada.

Par contre, si vous habitez Sherbrooke ou que vous êtes de passage dans la ville, prenez le temps de visiter la boutique joliment aménagée et lumineuse.

Auréré’s

3025 rue King Ouest, Sherbrooke

Mar-Ven: 10h-18h / Sam: 10h-17h

