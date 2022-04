La SAT pourra servir de l’alcool pendant plus de 24h en mai lors d’un grand party

Réservez votre long week-end de la fête des Patriotes en mai, car il va y avoir pas mal d’action au centre-ville de Montréal!

Un projet pilote sera mis en place pour la soirée de clôture de Montréal au Sommet de la nuit. Le projet permettra aux Montréalais et Montréalaises de festoyer en continu durant plus de 24 heures à la SAT (Société des arts technologiques).

Intitulé NON STOP 24/24, l’événement mettra en vedette des artistes locaux et internationaux de la vie nocturne toute la nuit et la journée. Grâce à une dérogation exceptionnelle de la Ville de Montréal, la SAT pourra opérer un permis d’alcool pendant plus de 24 heures.

Après deux ans de pandémie, la vie culturelle nocturne de Montréal est au plus mal. Ce projet pilote vise donc à lui redonner un peu de dynamisme.

« Montréal est reconnue au Québec et ailleurs dans le monde comme une ville festive. Il est primordial pour nous d’assurer la relance de la vie nocturne, une industrie qui profite à la population montréalaise et aux visiteurs. Les nuits regorgent d’occasions pour le développement économique, culturel, social et territorial », explique Luc Rabouin, membre du comité exécutif, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design.

L’évènement à la SAT débutera le 21 mai à 21h et se terminera le 23 mai 3h. Plus d’informations seront dévoilées dans les semaines à venir sur le site de mtl2424.ca.

