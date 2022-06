TOP 10 des plus belles forêts

Découvrez ces 10 forêts surprenantes et mystérieuses qui donnent le goût d'aller s'y traîner les pieds! Des endroits où les arbres forment des tableaux féeriques!

1. Forêt des Beskides

Situés dans le nord-est de la République tchèque, les Beskides possèdent de vastes forêts. L'hiver, les conifères forment des sculptures impressionnantes.

2. Forêt de Yakushima, Japon

L’île japonaise de Yakushima regorge d'anciennes forêts couvertes de mousse aux allures féeriques. Il est dit que c’est en visitant cet endroit magique que le cinéaste Hayao Miyazaki aurait eu son inspiration pour son film d’animation, Princesse Mononoké.

3. Parc national de Sequoia, Californie, États-Unis

Déjà bien célèbre, ce parc national possède les plus grands arbres au monde, les séquoias. On y trouve d'ailleurs le General Sherman, un séquoia mesurant 83 mètres de hauteur. Les forêts énormes du parc plongent les visiteurs dans un univers où les proportions semblent débalancées.

4. Forêt de mangroves, Krabi, Thaïlande

La région de Krabi en Thaïlande offre plusieurs kilomètres de forêts de mangroves, ces arbres dont les racines baignent dans l'eau. Il est possible de sillonner ces forêts en kayak.

5. Parc forestier de Zhangjiajie, Chine

Classée depuis 1992 au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette région de la Chine possède une biodiversité surprenante en plus de plusieurs arbres rares et de ces grandes formations rocheuses.

6. Forêts pluviales, Queensland, Australie

La région du Queensland regorge de forêts pluviales tropicales où l'on retrouve des forêts d'eucalyptus, des savanes, des fougères, des figuiers étrangleurs, ainsi qu'une variété ahurissante d'animaux.

7. Forêts des Carpates blanches, République tchèque et Slovaquie

Les Carpates blanches sont un massif montagneux situés de part et d'autres de la frontière entre la République tchèque et la Slovaquie. Avec ses vastes prairies, ses forêts enchanteresses et ses camps d'orchidées, les Carpates blanches font partie des biotopes les plus inestimables d’Europe.

8. Bois de Hal, Belgique

Ce bois est une forêt de 552 hectares situé au sud-est de Hal. Il est particulièrement connu pour ses vastes étendues de jacinthes sauvages qui fleurissent habituellement autour de la fin avril, début mai.

9. Avenue des Baobabs, Madagascar

L'allée des baobabs est un groupe de baobabs qui bordent la route de terre entre Morondava et Belon'i Tsiribihina dans la région de Menabe dans l'ouest du Madagascar. Une douzaine de ces arbres vieux de plus de 800 ans et mesurant 30 mètres de hauteur bordent l'avenue, créant un curieux paysage.

10. Forêts de peupliers, Oregon, États-Unis

À la Boardman Tree Farm, des milliers de peupliers ont été plantés sur ce terrain de 25 000 acres. À l'automne, cette forêt prend des allures théâtrales en dévoilant ses flamboyantes couleurs.

Crédit photo: David Thompson

