Un bungalow hypermoderne à vendre à Stoneham à 675 000$

La demeure de Stoneham conviendra parfaitement aux amateurs de plein air en plus de se trouver non loin de la ville.

Le mélange des matériaux de la façade laisse présager d'un intérieur de bon goût.

L’étage principal comporte une aire ouverte avec salon, cuisine et salle à manger. Un foyer deux faces trône au milieu de la pièce et amène une ambiance chaleureuse.

La cuisine est très fonctionnelle. L’îlot a été aménagé de manière à accueillir cinq personnes pour le lunch sans sacrifier de l'espace de travail.

Une salle à manger est aussi installée tout près. Plusieurs personnes peuvent s'attabler au comptoir ou à la table en toute convivialité.

Le rez-de-chaussée est complété par la chambre principale ainsi que par une salle de bain avec douche séparée et bain autoportant.

Le sous-sol est sympathique pour se retrouver entre amis ou en famille. En tout, on retrouve deux chambres avec possibilité d'une chambre supplémentaire, présentement aménagée en bureau, une salle de bain qui fait aussi office de salle de lavage et un atelier - espace de rangement qui est actuellement muni d’un espace de travail.

La maison a aussi un espace intime amenant à la détente, un patio couvert pour profiter des belles soirées d'été.

Pour ranger tout le matériel de plein air et plus encore, le garage a amplement d’espace, avec mezzanine pour un rangement plus efficace.

Étant située à Stoneham, la cour arrière peut faire rêver les amoureux de la nature avec quelques arbres et beaucoup d’espace de jeu et de détente. On y trouve même un ruisseau et le poulailler installé par les propriétaires précédents.

La maison est dans un quartier en constante évolution et près de la nature, des centres de ski et du parc national de la Jacques-Cartier. Tout ça à environ 25 minutes du centre-ville de Québec.

La fiche de ce sublime bungalow moderne est disponible directement des propriétaires sur DuProprio.

