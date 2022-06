Un joli condo à 3 minutes à pied du métro Jarry dans Villeray, à vendre pour 598 000$

Ceux et celles qui aiment dénicher des trouvailles seconde main sur les comptes Instagram dédiés aux amateurs de déco vintage reconnaitront peut-être le décor de HomeFlirt.

La personne dernière ce compte Instagram de vente et inspiration déco a mis son joli condo de Villeray en vente tout récemment.

Parfaitement située près du métro Jarry et des petits commerces locaux du coin, la propriété propose 1 048 pieds carrés d’aire habitable.

Les propriétaires profitent de deux grandes chambres fermées dont l’une sert actuellement de deuxième salon.

La pièce utilisée comme salle d’exercice et walk-in peut très bien être transformée en bureau.

La cuisine et la salle à manger se partagent une grande pièce vers l’arrière.

Un mur complet d’armoires permet de ne jamais manquer de rangement dans ce condo, ce qui est quand même rare à Montréal.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble chacune des pièces de ce condo dans Villeray!

La salle de bain se trouve au fond complètement et offre une douche et un bain séparé, ainsi qu’un espace fermé pour la laveuse et sécheuse.

Deux petits balcons permettent de profiter de l’extérieur : un à l’avant et l’autre à l’arrière.

Le condo vient avec un espace de stationnement extérieur, une autre rareté sur l’île!

Le prix demandé pour cette propriété est de 598 000$. Le condo est affiché sur DuProprio.

