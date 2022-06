Les yachts GREY GOOSE Vodka accosteront à Montréal et vous êtes invité pour une expérience VIP

Pour célébrer le retour des beaux jours, les yachts GREY GOOSE Vodka se préparent à faire escale dans trois grandes villes canadiennes au cours des prochaines semaines.

Du 6 au 10 juillet 2022, soyez les premiers à profiter de l’expérience éphémère Le Voyage au départ de la marina de Boucherville.

De Montréal à Toronto en passant par Vancouver, la marque de vodka française promet de vous faire vivre la beauté et l’élégance de la Côte d’Azur dans le cadre d’une expérience unique en son genre.

Voici ce que vous réserve l’expérience Le Voyage:

Crédit: GREY GOOSE Vodka

Montez à bord d’un luxueux yacht personnalisé GREY GOOSE Vodka et profitez d’une escapade sur le fleuve Saint-Laurent où vous pourrez non seulement écouter les meilleurs succès de l’été grâce aux DJ Tommy Kimpton et Hugo Renzo (qui flotteront aussi sur l'eau), mais également vivre des moments mémorables entre BFF.

Crédit: GREY GOOSE Vodka

Cette excursion intime et VIP sur le fleuve vous offrira l'occasion de participer à 3 séances interactives de mixologie GREY GOOSE Vodka, vous permettant de profiter des conseils spéciaux de vos mixologues personnels à bord. D’ailleurs, ils se feront un plaisir de vous expliquer comment recréer à la maison les cocktails vedettes de l’été, des Spritz GREY GOOSE aux cocktails martini, en quelques étapes faciles pour impressionner vos invités lors de votre prochaine soirée.

Crédit: GREY GOOSE Vodka

En plus d’expérimenter l’art des cocktails à son meilleur, Le Voyage vous permettra de goûter à de délicieux hors-d’œuvre d'inspiration française et à des bouchées sucrées du Bistro Le Valois, tout en profitant de la vue à couper le souffle du centre-ville de Montréal et de ses alentours (digne d'être photographiée!)

Crédit: GREY GOOSE Vodka

Comme les places sont très limitées, ne tardez pas à contacter vos meilleurs amis afin de réserver votre yatch pour cette croisière unique et privée de 2h30. Vous voulez acheter votre billet dès maintenant? Sautez sur l’occasion et réservez un yacht GREY GOOSE Vodka au coût de 1 200 $ (plus taxes) – chaque bateau peut accueillir jusqu'à 8 invités.

*À noter que pour réserver votre billet et assister à l’expérience Le Voyage, vous devez avoir l’âge légal pour consommer de l’alcool (18 ans et +); le billet n'est ni échangeable ni remboursable. De plus, vous devrez présenter une pièce d'identité avec photo approuvée par le gouvernement pour être autorisé à monter à bord.

Crédit: GREY GOOSE Vodka

GREY GOOSE Vodka présente Le Voyage

Du 6 au 10 juillet 2022 (sur achat de billet seulement)

Marina de Boucherville