Un adorable condo lumineux et bien décoré, à vendre à 249 000$ dans Saint-Michel

Ceux et celles qui sont à la recherche d’un nid à Montréal sous la barre des 300 000$ risquent d’être séduits par ce condo qui vient d’intégrer le marché. Une vraie rareté!

Dans Saint-Michel, le condo est situé dans une bâtisse construite en 2011. La propriété propose 634 pieds carrés d’aire habitable.

Zakine Achraf

Les futurs propriétaires profiteront d’une grande chambre et d’une salle de bains.

Une grande aire ouverte abrite la cuisine, la salle à manger et le salon.

L’endroit fut aménagé par les propriétaires actuels et entretenu avec soin.

Zakine Achraf

Les plantes sont reines grâce à la belle lumière naturelle qui perce la pièce.

Mention spéciale au salon, aménagé avec énormément de goût. Avec une belle table en céramique et l’art affiché au mur, cette pièce est un véritable coup de cœur.

Zakine Achraf

Un petit coin café est aménagé tout près de la salle à manger.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble chacune des pièces de ce condo dans Saint-Michel!

La cuisine est chaleureuse à souhait et mélange différents matériaux. Avec un îlot, tout est en place pour se lancer dans la popote tout en gardant un œil sur l’action.

La salle de bain se trouve au fond complètement et offre une douche et un bain, ainsi qu’un espace pour la laveuse et sécheuse.

Zakine Achraf

Une jolie cour encastrée à l’avant du condo est idéale pour recevoir la famille et les amis en toute intimité. Des sofas et un BBQ sont actuellement installés dans l’espace. Il n’y a pas meilleur lieu pour profiter de la saison estivale.

Sarah Azrak de RE/MAX du Cartier INC. s’occupe de la vente de cette maison. Le prix demandé pour cette propriété est de 249 000$.

Ces autres propriétés pourraient vous intéresser:

s