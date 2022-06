La lumineuse maison au bord de l'eau d'Emmanuel Bilodeau et Édith Cochrane est à vendre pour 739 000$

Voilà que la jolie maison sur le bord de l'eau du couple formé d'Emmanuel Bilodeau et Édith Cochrane est en vente pour la somme de 739 000$. Elle est située à Saint-Adolphe-d'Howard.

C'est le comédien qui a partagé la nouvelle sur sa page Facebook, expliquant que ce n'est pas sans pincement au coeur que lui et sa petite famille quittent leur domicile des Laurentides, où ont grandi leurs trois enfants et où on eu lieu les tournages de leur émission C'est plus qu'un jardin.

Il ajoute qu'ils quittent Saint-Adolphe d'Howard pour se relocaliser sur une petite terre en Estrie, où ils caressent le projet d'un gros potager à vocation communautaire.

Jennifer Audet de Royal LePage Harmonia s'occupe de la vente de la propriété. Le prix demandé est de 739 000$.

