Etsy X Aimee Song : une microcollection de pièces déco et lifestyle à faire rêver

Ceux qui connaissent et suivent Aimee Song sur les réseaux sociaux savent que cette femme, qui soit dit en passant est l'une des premières méga-influenceuses mode du monde, a énormément de goût.

On la connaît surtout pour son style vestimentaire soigné, mais ayant étudié dans le domaine de l'architecture d'intérieur, Aimee Song adore la décoration.

Ce n’est donc pas surprenant d’être complètement en amour avec la microcollection de pièces de déco et d’art de vivre qu’elle a créée en collaboration avec Etsy et 14 artisans de grand talent que l’on retrouve sur la plate-forme.

La collection est composée de vases en céramique, d’appliques murales et des lampes aux formes sculpturales, de coussins décoratifs en damier et de meubles et accessoires pour une chambre d'enfant (Aimee est nouvellement maman), le tout dans une palette de tons neutres ponctuée de touches de couleurs vives inattendues et de détails surprenants.

Voici les 17 items déco et air de vivre qui composent la collection Aimee Song X Etsy:

1. Housse d’oreiller en damier en lin lavé par SYLVRhome

2. Applique murale WAVE par Huey Lightshop

3. Bougeoir M33C par aysunayco

4. Table d’appoint Achi par AOAOLAB

5. Tasse à café rayée blanc et brun par jeremyayerspottery

6. Vase sculptural contemporain par MandyXYWang

7. Bougie parfumée artisanale dans un récipient en ciment par Project Coax

8. Collier en or personnalisé avec intial par MairBerlin

9. Ensemble de pichets et de tasses en céramique par EpalladioCeramics

10. Lampe de table Wiggly Leg par HannahSimpsonStudio

11. Couverture en tricot réversible à rayures à carreaux par CalhounAndCo

12. Boucles d’oreilles en or par MairBerlin

13. Applique murale VENUS par Huey Lightshop

14. Ensemble de table et de chaise en bois PAR mrhomeLT

15. Lampe de table rampante par HannahSimpsonStudio

16. Tapis de jeu en feuilles de lin naturel par OMOLOKO

17. Mobile Safari par FeltStoryUA

