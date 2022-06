Un marché coréen s'installe au Grand Marché de Québec le premier week-end de juin

Danse, exposition, saveurs, installations et bien plus vous feront baigner dans la culture coréenne cette fin de semaine du 4 et 5 juin, au Grand Marché de Québec.

Durant les deux journées consacrées à la région du Jeonbuk, en Corée du Sud, plusieurs activités seront proposées.

Participez à un atelier d'introduction à la calligraphie de l'alphabet coréen, à la fabrication de signets sur papier traditionnel ainsi qu'à une exposition sur la Corée du Sud et sa culture. Vous y entendrez le chant traditionnel, Pansori.

Côté saveurs, plusieurs kiosques alimentaires seront installés pour initier les gens à la cuisine et aux alcools du Pays du Matin calme. Dégustation d'alcools, comme le soju et le makgeolli, ou encore cuisine fusion, poutine coréenne faite à base de petits gâteaux de riz et poutine bulgogi.

D'autres gourmandises sucrées et salées vous épateront sur place, dont les macarons La Pinky, habituellement offerts à Montréal, et le Marché Jang Teu, nouvellement installé à Québec.

Une parade en costume traditionnel, le hanbok, se fera au cœur du Vieux-Québec samedi après-midi. On admirera les costumes et les artisans de la parade dans les rues du Petit-Champlain. Le départ s'effectuera à la Fresque des Québécois. C'est un rendez-vous coloré qui prendra place cette fin de semaine dans la Vieille-Capitale.

Jeollabuk-do Gugak Center

Le Petit Marché de Corée

4 et 5 juin au Grand Marché de Québec principalement

250 section M, Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

