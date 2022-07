Une maison scandinave au design intérieur exceptionnel, à vendre à Orford pour 1 075 000$

Avec un revêtement extérieur en cèdre blanc et une architecture scandinave, cette maison se démarque actuellement sur le marché.

C’est à Orford, à quelques minutes seulement du parc national du Mont-Orford, que se trouve cette propriété d’exception.

Construite en 2021, elle comporte trois chambres à coucher, deux salles d’eau et trois salles de bain pour un total de 16 pièces.

Dès l’entrée, c’est la volumétrie et la matérialité qui sautent aux yeux. Les lignes sont épurées, les plafonds sont hauts et la fenestration, généreuse.

Tapis et œuvres colorés ajoutent un effet WOW à l’espace.

Le hall d’entrée mène à l’aire de vie principale qui s’organise autour d’un impressionnant foyer au revêtement noir.

Toute la maison profite de planchers en béton poli chauffants.

La table à manger et l’îlot de cuisine s’harmonisent à merveille avec le foyer et offrent un joli contraste à l’espace.

De son côté, la cuisine minimaliste propose un dosseret original qui ajoute de la texture à l’espace. Du rangement se cache derrière le mur. C’est à cet endroit que les futurs propriétaires pourront déballer les courses et installer les électroménagers et les plats de service. Un tel rangement profite à l’aire de vie principale qui est dénudée de tout bruit visuel pour un look des plus épurés.

On est complètement charmé par le plafond cathédrale, les plantes et les touches de couleur ici et là.

Au total, la maison compte trois balcons afin que les futurs propriétaires puissent profiter au maximum de l’extérieur.

C’est le cas pour la chambre principale qui possède un accès vers l’extérieur grâce à un grand balcon aménagé.

Une salle de bain attenante offre un bain et une douche dans une ambiance toujours très épurée.

D’ailleurs, chacune des chambres de la maison comprend sa propre salle de bain attenante. Un vrai luxe!

Au rez-de-jardin, vous trouverez une salle familiale ainsi que les deux autres chambres.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de la maison!

Du rez-de-jardin, de grandes portes mènent à la cour arrière. Celle-ci profite d’une grande terrasse et d’un spa. Ce ne sont pas les espaces de détente qui manquent.

Un bureau complète la visite de la propriété.

Somme toute, les futurs propriétaires profiteront d’une maison intime à deux pas de la nature sur un terrain de 22 544 pieds carrés. La maison se trouve à huit minutes seulement de l'entrée du site du ski au mont Orford.

C’est Marc-Antoine Beaurivage-Laroche et Line Beaurivage de RE/MAX D’Abord Inc. qui s’occupent de la vente de la propriété. Le prix demandé est de 1 075 000$.

