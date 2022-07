Une maison de style «farmhouse» moderne haut de gamme à vendre à Brownsburg-Chatham pour 809 000$

Une maison de style «farmhouse» moderne haut de gamme entourée d'arbres est à vendre dans le développement du Vieux-Verger à Brownsburg-Chatham.

La propriété de prestige construite en 2021 comprend une grande cour intime entourée d'arbres à seulement 5 minutes du centre-ville de Lachute.

Le vestibule permet du rangement et une séparation avec l'aire de vie principale. Par la suite, on entre dans le salon: un espace aéré et lumineux grâce aux grandes fenêtres. Un foyer et des accents de bois offrent un aspect chaleureux.

La cuisine se trouve à quelques pas. Les teintes neutres se marient parfaitement dans le décor «farmhouse» moderne. Un îlot pouvant asseoir quatre personnes rend le tout convivial. Un espace pour compagnons à quatre pattes est un ajout très mignon sous les escaliers!

Le garde-manger est doté d'un comptoir où sont installés les petits électroménagers utilisés au quotidien, à l'abri des regards.

Entourée de la porte-fenêtre vers l'extérieur et de fenestration abondante, on trouve non loin de la cuisine, la salle à manger.

En tout, on retrouve trois chambres à coucher dans cette maison, dont les deux chambres secondaires au rez-de-chaussée. L'étage principal est complété d'une salle de bain avec bain autoportant et d'une salle de lavage.

Tout en haut de l'escalier, on arrive à la chambre principale, celle-ci est dotée d'une salle de bain attenante et d'une penderie de bonne dimension.

La construction de grande qualité inclut des planchers chauffants. La demeure comprend également un garage double.

La cour est grande et intime. Puisque peu de travaux y ont été effectués, l'aménagement peut se faire au goût des futurs propriétaires.

La maison est située dans le développement du Vieux-Verger, à quelques minutes à peine du centre-ville de Lachute dans les Laurentides.

Vous pouvez consulter la fiche complète de cette propriété à vendre pour 809 000$ et mise en marché par Kevin Wylie et Isabelle Archambault, courtiers immobiliers Re/Max.

