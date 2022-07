Un duplex de prestige rénové par une architecte et un designer à vendre pour 1 198 000 $ dans Ahuntsic-Cartierville

Le duplex luxueux imaginé par Patricia Côté de chez Bataillon offre un très bon revenu locatif en plus d'un environnement charmant près des écoles, d'un grand parc et de plusieurs services.

L'entrée met la table au décor de la demeure. Un endroit pour mettre ses chaussures et du rangement viennent créer un espace fonctionnel.

Au bout de ce corridor, on atterrit dans l'espace de vie: une aire ouverte épurée aux matériaux chaleureux et chics dans les tons de noir, de blanc et de beige.

La cuisine comporte un grand îlot et une huche pour loger la machine à café.

La salle à manger à proximité peut recevoir plusieurs personnes confortablement pour les repas.

À quelques pas, le salon entouré de fenêtres donnants sur la cour intime. La luminosité est abondante.

La salle de bain au rez-de-chaussée est vaste. Un bain autoportant est annexé à une douche sans mur.

En tout, le logement principal comporte trois chambres, deux au rez-de-chaussée, une au sous-sol. La chambre à coucher principale comprend un walk-in.

Au sous-sol, outre la troisième chambre, on retrouve une salle familiale, une salle d'exercice, un coin lavage et une seconde salle de bain.

L'extérieur est entouré d'une haute clôture donnant une agréable intimité. L'aménagement avec banc en L en bois intégré permet de recevoir beaucoup de personnes pour profiter de l'été.

Le duplex est aussi muni d'un garage, une rareté à ne pas négliger pour le coin.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les photos!

Le logement locatif se trouve à l'étage. On entre dans un salon avec beaucoup d'espace, facile à aménager.

La demeure inclue deux chambres, une salle de bain avec bain-douche, une salle à manger, une terrasse et une cuisine moderne et invitante.

Le duplex est à vendre au prix de 1 198 000 $ par Geoffroy Barrette Courtier et conseiller immobilier Engel & Völkers Montréal.

